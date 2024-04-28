Константин Гецати расстроил Павла Волю своим «видением»

В воскресенье в 00.00 на ТНТ выйдет новый выпуск «Шоу Воли» (16+), гостями которого станут экстрасенс Константин Гецати, а также творческий и семейный тандем певица Ханна и ее супруг продюсер Пашу.

Константин Гецати сейчас ищет любовь на ТНТ. Не так давно он стал главным героем шоу «Невеста. Экстра любовь», в котором за его сердце борются 16 девушек. Ведущим Константин рассказал, что пришел на шоу, потому что пришло его время. Ранее он был сильно погружен в эзотерику, что не давало ему возможности искать любовь. Не обошлось и без рассказов о способностях. Так, Гецати признался, что у него есть духовная связь с Михаилом Булгаковым, и он часто посещает его могилу на Новодевичьем кладбище. Экстрасенс увидел кое-что и про Павла Волю, чем озадачил ведущего: он посоветовал ему замедлиться.

«Просто всю передачу тебя хочется назвать Павел Алексеевич. Ты создаешь впечатление человека, настолько уже загруженного жизнью, темпом этой жизни. Тебя хочется пожалеть, на самом деле. Я тебя предупреждал, что если мы будем смотреть тебя и копаться в тебе, тебе будет неприятно!», — рассказал аланский провидец Павлу Воле.

Но все же после Константин Гецати пообещал, что у ведущего все будет хорошо.

Следующими гостями выпуска стали певица Ханна и ее муж продюсер Пашу. Павел Воля назвал их пару самой крепкой в шоу-бизнесе семьей, и из выпуска стала ясно, в чем секрет семейного счастья и кто в их семье главный. Гости рассказали о своем знакомстве, о лейбле Black Star, которым руководит Пашу, о новых именах, а также о личном бизнесе Ханны, который не имеет отношения к шоу-бизнесу, но имеет отношение к красоте. В финале беседы певица разбила о голову мужа тарелку, а затем исполнила один из своих хитов.