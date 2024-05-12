Воскресенье, 12 мая, 2024

На пожаре в Клепиковском районе пострадал мужчина

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В деревне Борисово Клепиковского района пострадал мужчина 1979 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Напомним, пожар произошел вечером в субботу, 11 мая. Горел деревянный двухэтажный жилой дом.

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