На пожаре в Клепиковском районе пострадал мужчина

В деревне Борисово Клепиковского района пострадал мужчина 1979 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Напомним, пожар произошел вечером в субботу, 11 мая. Горел деревянный двухэтажный жилой дом.