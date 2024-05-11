Суббота, 11 мая, 2024

Стало известно, на каких улицах Рязани отключат горячую воду

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В связи проведением планово-профилактических работ на системах и объектах теплоснабжения в Рязани на некоторых улицах в июне отключат горячую воду. Список опубликован на сайте МУП «РМПТС».

Под отключения попадут дома по улицам Интернациональной, Бирюзова, Весенней, Вокзальной, Высоковольтной, Вознесенской, Пушкина, Грибоедова, Дзержинского, Затинной, Семинарской, Татарской, Чкалова, Шевченко, Михайловскому шоссе, Ленинского Комсомола, Первомайскому проспекту и другим.

Полный список адресов доступен по ссылке.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Россиянам рассказали, что можно и что нельзя делать на Антипасху

Новости мира
Издание «Аргументы и Факты» напомнило, что можно и что...

Девочка осталась без пальца из-за зажавшего руку лифта

Новости мира
В Москве лифт многоэтажного дома зажал руку 10-летней школьницы...

Белгород попал массированный обстрел ВСУ, есть жертвы

Новости мира
Вечером в субботу ВСУ открыли массированный огонь Белгород с...

Раскрыт секрет нового знака на российской военной технике

Новости мира
На российской военной технике, действующей на Харьковском направлении, заметили...

На Почтовой в Рязани выступил SHAMAN

Новости Рязани
SHAMAN исполнил свою песню «Я русский».