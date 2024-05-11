Стало известно, на каких улицах Рязани отключат горячую воду

В связи проведением планово-профилактических работ на системах и объектах теплоснабжения в Рязани на некоторых улицах в июне отключат горячую воду. Список опубликован на сайте МУП «РМПТС».

Под отключения попадут дома по улицам Интернациональной, Бирюзова, Весенней, Вокзальной, Высоковольтной, Вознесенской, Пушкина, Грибоедова, Дзержинского, Затинной, Семинарской, Татарской, Чкалова, Шевченко, Михайловскому шоссе, Ленинского Комсомола, Первомайскому проспекту и другим.

Полный список адресов доступен по ссылке.