Суббота, 11 мая, 2024

В Рязани подозрительный мужчина преследует людей

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/rznnews62

В Рязани на Московском шоссе странный мужчина преследует людей. Об этом сообщил подписчик паблика «Новости Рязани ВКонтакте».

Автор поста рассказал, что мужчина преследует людей, идя за ними на расстоянии метра позади. Как только человек меняет маршрут, странный мужчина делает то же самое и продолжает идти.

«Остановились на остановке, он встал недалеко и смотрел еще минуты две. Единственное, что спасло—люди на остановке. Что хотел—непонятно. Страшно очень», — сообщается в посте.

После этого мужчина постоял еще две минуты и быстро убежал.

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