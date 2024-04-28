Воскресенье, 28 апреля, 2024

В память о пропавшем без вести бойце из Кадомского района его предки хранят фронтовое письмо

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязанской области продолжается акция «Свидетели поры огневой», которую информационное агентство 7info приурочило к наступающему Дню Победы. Также проект реализуется в рамках Года Семьи, объявленного в Российской Федерации. 

К участию в акции присоединились сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области. Психолог отдела вневедомственной охраны Наталья Жихарева показала письмо, которое её прадед Борис Наместников отправил за несколько месяцев до того, как пропал без вести. Это письмо стало настоящей семейной реликвией, которое хранят в память о нём.

«Мой прадедушка Борис Васильевич Наместников родился в селе Матча Кадомского района. Был призван в Советскую Армию незадолго до Великой Отечественной войны. Известие о ней встретил в городе Смела Киевской области. Борис Васильевич прислал единственное письмо с фронта своей жене Александре и сыну Николаю, датированное 29 июня 1941 года. Был рядовым, пропал без вести в октябре 1941 года.»

В память о пропавшем без вести бойце из Кадомского района его предки хранят фронтовое письмо
Наместников Борис Васильевич

Публикуем фрагмент этого письма:

— Здравствуй, моя уважаемая жинка Александра Артемовна, сынок Николай Борисович. Сегодня, 29/6-41г, отправлюсь помогать товарищам, отцам, братьям воевать на защите своей Родины. Шура, вероятно со мной больше не увидитесь. Но особо не горюй и не кидайся в тоску. Значит наше такое счастье, что могли очень мало пожить. Шура, моя к Вам единственная просьба. Прошу Вас воспитать сына Колю и стремись, чтобы он был ученым. Пусть не вернусь я, погибну за Родину, но мы должны строить коммунизм. Хотя трудно придется, но победа будет за нами. Ибо большевики не боятся угроз и всегда готовы ответить на удар тройным ударом за Сталина.

В память о пропавшем без вести бойце из Кадомского района его предки хранят фронтовое письмо
В память о пропавшем без вести бойце из Кадомского района его предки хранят фронтовое письмо

Примите участие в акции и вы! Присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой.

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