В память о пропавшем без вести бойце из Кадомского района его предки хранят фронтовое письмо

В Рязанской области продолжается акция «Свидетели поры огневой», которую информационное агентство 7info приурочило к наступающему Дню Победы. Также проект реализуется в рамках Года Семьи, объявленного в Российской Федерации.
К участию в акции присоединились сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области. Психолог отдела вневедомственной охраны Наталья Жихарева показала письмо, которое её прадед Борис Наместников отправил за несколько месяцев до того, как пропал без вести. Это письмо стало настоящей семейной реликвией, которое хранят в память о нём.
«Мой прадедушка Борис Васильевич Наместников родился в селе Матча Кадомского района. Был призван в Советскую Армию незадолго до Великой Отечественной войны. Известие о ней встретил в городе Смела Киевской области. Борис Васильевич прислал единственное письмо с фронта своей жене Александре и сыну Николаю, датированное 29 июня 1941 года. Был рядовым, пропал без вести в октябре 1941 года.»
Публикуем фрагмент этого письма:
Примите участие в акции и вы! Присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой.