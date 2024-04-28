Воскресенье, 28 апреля, 2024

Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на участника СВО в Ростовской области

Автор: 7info

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на участника СВО в Ростовской области. Об этом утром 28 апреля сообщает телеграм-канал ведомства.

Ранее СМИ сообщали о жестоком избиении мужчины и его жены группой молодых людей. Нападавшие оскорбляли определенную группу по национальному признаку и снимали происходящее на видео.

Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Владимир — ветеран «Вагнера», награжденный медалью за взятие Бахмута, сейчас находится в отпуске и живет в Ростове-на-Дону. Ветеран рассказал телеграм-каналу Readovka, что избиение началось, когда нападавшие узнали о его службе в ЧВК. Толпа напала на него и начала избивать, крича при этом, что получает он именно за то, что воевал за Россию.

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