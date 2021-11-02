В Ярославле закрылись рестораны «Додо Пиццы»

Основатель и пиццерий «Додо Пицца» Федор Овчинников рассказал о закрытии четырех ресторанов в Ярославле, пишет «Ъ».

По его словам, решение о расторжении договора с франчайзи Евгением Ткачевым было принято еще в мае. Как отметил управляющий директор «Додо Пиццы» в Евразии Иван Тихов, причиной этому стали проверки в ярославских заведениях.

«Мы выявляли проблемы с чистотой, с отсутствием обязательного обучения и аттестации сотрудников в срок, задержки по роялти и нарушения правил маркировки продукции», – отметил Тихов.

Овчинников при этом подчеркнул, что Ткачев за три месяца не смог продать пиццерии из-за выставленной им высокой цены.

В свою очередь, Ткачев обвиняет управляющую компанию в попытках с 2019 года расторгнуть с ним договор в одностороннем порядке при помощи административного ресурса. По его словам, она якобы добивалась продажи ресторанов по заниженной цене.

«В пятницу мы все встречались, пытались договориться. Я пошел на очередные уступки. Одно из их требований было прислать презентацию по продаже, которую они бы разослали между партнерами, до 31 октября. Мы опоздали на десять минут — и они тут же нас отключили от системы Dodo IS», — говорит Ткачев.

Он заключил, что подал два иска по двум договорам коммерческих концессий в отношении УК сети «Додо Пицца» в арбитражный суд Москвы.

Тихов также заявил, что «Додо Пицца» готова поспособствовать передаче помещений и оборудования следующему партнеру при его желании и участии Евгения Ткачева. Он отметил, что пиццерии точно снова откроются в Ярославле.