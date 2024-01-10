В Скопине откроют региональный сосудистый центр с ангиографической установкой

В 2024 году первичное сосудистое отделение Скопинского ММЦ преобразуют в региональный сосудистый центр с ангиографической установкой для пациентов с острым коронарным синдромом. О планах сообщил ВКонтакте министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

По его словам, в центре откроют 30 коек для лечения пациентов с острым коронарным синдромом, включая 6 коек палаты интенсивной терапии, и одну ангиографическую операционную.

Пшенников лично проверил уровень готовности, качество ремонта помещений, оснащение.

— Ждем последнее оборудование. Определили последующие этапы реконструкции. Их проведение на запуск центра не повлияет, — написал министра в соцсети.