Пятница, 3 мая, 2024

Врач раскрыл неочевидную опасность для самокатчиков и велосипедистов

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от stockking на Freepik

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Станислав Ионов, рассказал NEWS.ru о необходимости использования очков для велосипедистов и самокатчиков.

По его словам, резкие порывы ветра могут нести мельчайшие частицы песка и пыли. Они могут попасть в глаз, повредить слизистую и вызвать конъюнктивит.

Поскольку у водителя самоката или велосипеда нет возможности закрыть глаза, чтобы защитить их от порывов ветра, важно использовать очки. Они должны быть плотными, чтобы не пропускать пылинки и песчинки.

Если слизистая глаза всё же воспалилась, специалист советует использовать глазные капли или охлаждённый крепко заваренный чай. На ночь можно использовать глазную мазь.

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