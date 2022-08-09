В Сасово полиция раскрыла кражу мопеда из гаража

Правоохранители задержали подозреваемого, уголовное дело возбуждено по статье о краже. Подробности рассказали в УМВД по Рязанской области.

75-летний житель Сасово рассказал сотрудникам полиции о пропаже из его гаража мопеда. Осмотрев место происшествия, оперативники выяснили, что злоумышленник разобрал стену.

В ходе опроса населения стражи порядка установили, что недавно мопед той же модели, который разыскивается, приобрёл с рук местный житель. Новый владелец сообщил полицейским, что лично с продавцом не знаком, но назвал имя и описал его внешность.

Продавцом оказался неработающий 35-летний житель Сасово, его нашли и задержали.

По предварительной информации, подозреваемый знал, что в гаражном кооперативе пенсионер хранит мопед. Ночью злоумышленник разбил стену гаража и забрал транспортное средство. Похититель сбыл похищенное, но правоохранители вернули краденое законному владельцу.

По статье о краже задержанному грозит лишение свободы на срок до 5 лет.