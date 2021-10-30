В Рязанской области установлен новый антирекорд по коронавирусу: 240 случаев заражения за сутки

В субботу, 30 октября, в Рязанской области выявлено 240 новых случаев заражения COVID-19, максимальное с начала пандемии. Число скончавшихся — 13. Пациентов, справившихся с болезнью, — 144. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1397 человек, общее число случаев заражения — 47 726.

Темп прироста за сутки составил 0.5%. Показатель заболеваемости в регионе — 4255.6 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5768.5 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 40 251 случай заражения (всего 8 472 797), умерло пациентов — 1160 (всего 237 380).