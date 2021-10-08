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Пятница, 8 октября, 2021
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В Рязани произошло массовое отключение воды

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В Рязани произошло массовое отключение воды

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В пятницу, 8 октября в Рязани отключили холодную воду. Причина – аварии на водопроводе, сообщили в мэрии.

В ремонтным работам специалисты водоканала приступили утром. До 15.30 воды не будет по следующим адресам:

  • улица 2-я Новоселковская, дом 4, дом 6, дом 6 корп. 1, дом Карцево (полностью);

В 15.00 воду дадут по следующим адресам:

  • улица Сысоевская, улица 1-й Сысоевский проезд, улица 2-й Сысоевский проезд;

В 17.00 холодное водоснабжение восстановят по следующим адресам:

  • улица Новоселов, дом 16, дом 16а, улица Советской Армии, дом 11, дом 13, дом 15, дом 17, дом 17 корп. 1, улица Тимакова, дом 22 корп. 2.

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