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Четверг, 28 октября, 2021
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В Рязани комиссия проверила ремонт участка дороги на улице Черновицкой

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

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В четверг, 28 октября, в Рязани на улице Черновицкой состоялась комиссионная приёмка участка дороги после ремонта. Об этом сообщает администрация города. 

Ремонтные работы проводились на участке протяжённостью 870 м, от перекрёстка с улицей Гоголя до пересечения с улицей Щорса. 

Подрядчик осуществил ремонт дорожного покрытия, установил новый автобусный павильон у остановки «Школа» и обновил разметку. 

В ходе осмотра комиссия выявила нарушения: два колодезных люка в карманах не подняты до уровня асфальтобетонного покрытия, а также не убран строительный мусор. Уточняется, что недочёты подрядчик должен устранить в течение 10 дней. 

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