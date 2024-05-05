Новый профессиональный праздник — День математика — будет отмечаться зимой, 1 декабря. Такое решение было принято председателем правительства Михаилом Мишустиным и закреплено в календаре.

Информация об этом появилась на сайте правительства РФ, сообщает РИА Новости.

Праздничной датой выбрано 1 декабря — день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского. Министерству просвещения поручено в двухмесячный срок закрепить это решение соответствующим нормативным правовым актом.

С инициативой об учреждении такого праздника в правительство обратился ректор МГУ Виктор Садовничий. Впервые эта идея была озвучена на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики, который проходил в МГУ в ноябре 2023 года.