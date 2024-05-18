Суббота, 18 мая, 2024

В Рязани определён победитель Студенческого Кубка КВН

Автор: 7info

Опубликовано

В пятницу, 17 мая, в Рязанском дворце молодёжи состоялся Студенческий Кубок КВН, организованный совместно с комитетом по делам молодежи Рязанской области. Лучшие команды вузов и ссузов боролись за новый трофей.

Также в рамках Кубка прошёл финал Лиги КВН РГУ. Среди почётных членов жюри были директор Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов и глава комитета по делам молодёжи Виталий Косачев.

— Мне лично, понравился открытый формат, когда команды из других заведений тоже могут прийти и показать свой уровень. Отдельно хотел бы выделить команду МВД — молодцы. — отметил член жюри Эдуард Такмазян.

— Я сам закончил РГПУ и очередь рад, что традиции в нашем университете продолжаются. И я с большим удовольствием принимаю участие. Мне очень понравились девочки, которые заняли первое место. — сказал директор Рязанской лиги КВН Алексей Жеглов.

Также Алексей Жеглов пригласил команды ФРФНК РГУ имени С. А. Есенина и Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя в следующий этап Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН.

Всего участие в Студенческом Кубке КВН приняли 8 команд из 4 вузов: РГУ имени С. А. Есенина, РязГМУ имени академика И. П. Павлова, Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, Рязанский институт Московского Политехнического университета.

По результатам в Лиге РГУ имени С. А. Есенина 3-е место занял ФСУ, 2-е место — ЮИ, 1 победителем стал ФРФНК.

Студенческий Кубок КВН получила команда «Время первых» Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя.

В Рязани определён победитель Студенческого Кубка КВН
В Рязани определён победитель Студенческого Кубка КВН

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