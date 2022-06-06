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Понедельник, 6 июня, 2022

В Рязанской области выявили очаг птичьего гриппа

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В Рязанской области выявили очаг птичьего гриппа

5 июня в одном из подсобных хозяйств посёлка Александро-Невский выявили очаг птичьего высокопатогенного гриппа птиц, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Ведомство совместно с ГУ ветеринарии Рязанской области проводит комплекс мероприятий: специалисты выявляют пути заноса вируса. Решается вопрос об установлении карантина.

Владельцев хозяйств просят при первых признаках заболевания у птиц, их аномального поведения и в случаях внезапного массового падежа немедленно обратиться в местную ветеринарную службу для выявления причин заболевания. Также на сайте регионального Управления Россельхознадзора опубликованы основные правила, которые важно соблюдать для недопущения заноса вируса птичьего гриппа и распространения инфекции.

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