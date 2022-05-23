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Понедельник, 23 мая, 2022

В Рязанской области состоялась акция «Ночь музеев»

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В Рязанской области состоялась акция «Ночь музеев»

Министерство культуры и туризма региона информирует об итогах акции «Ночь музеев», которая прошла в Рязанской области. Акция, посвященная Международному дню музеев, состоялась во всех регионах России при поддержке  Министерства культуры РФ.

В Рязанской области в музеях были организованы мероприятия различного формата. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике прошло открытие выставки детского художественного творчества «Мой Кремль», и награждение победителей одноименного конкурса. Кроме того, бесплатно можно было посетить   постоянные экспозиции   «Знак космоса»,   «Собиратели исчезающей старины», «След далеких предков». Состоялась видеопрезентация по рязанским народным сказкам «Память давно минувшего».

В Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина можно было посетить мастер – класс «Подпись открытки», а также ознакомиться с выставкой «Родина русской души» и другими музейными объектами, принять участие в показе документального фильма «Сергей Есенин».

В Музее истории молодежного движения  состоялись познавательные лекции доцента кафедры литературы РГУ имени С.А. Есенина, кандидата филологических наук И.В. Грачевой; Анны Толстиковой, Марии Каминской, Людмилы Емельяновой. Были продемонстрированы документальные фильмы по истории супрематизма.   

В Рязанском государственном областном художественном музее имени И.П. Пожалостина прошли экскурсии «Из глубины веков взирая…», «Шедевры Рязанского художественного музея» и концерт «Время молодых».

В Историко-культурном, природно-ландшафтном музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова» состоялся музейный час «Живые экзоты Ерлинского парка-дендрария. Интродукционные опыты С.Н.  Худекова» и экологическая игра на тактильное определение шишек «Чудесный мешочек».

Мемориальный музей-усадьбе академика И.П. Павлова представил выставку «История знаменитой усадьбы»  и документальный фильм  «Служу моему Отечеству».

Увлекательные программы для детей и взрослых подготовили также музеи  Касимовского,   Кораблинского, Захаровского, Михайловского, Шацкого, Шиловского, Сараевского  Ряжского, Пронского, Сапожковского, Скопинского, Милославского, Рыбновского районов. Там состоялось открытие экспозиций, тематические экскурсии, различные мастер-классы, кинопоказы,  работали творческие мастерские, литературные гостиные.

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