В Рязанской области состоялась акция «Ночь музеев»

Министерство культуры и туризма региона информирует об итогах акции «Ночь музеев», которая прошла в Рязанской области. Акция, посвященная Международному дню музеев, состоялась во всех регионах России при поддержке Министерства культуры РФ.

В Рязанской области в музеях были организованы мероприятия различного формата. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике прошло открытие выставки детского художественного творчества «Мой Кремль», и награждение победителей одноименного конкурса. Кроме того, бесплатно можно было посетить постоянные экспозиции «Знак космоса», «Собиратели исчезающей старины», «След далеких предков». Состоялась видеопрезентация по рязанским народным сказкам «Память давно минувшего».

В Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина можно было посетить мастер – класс «Подпись открытки», а также ознакомиться с выставкой «Родина русской души» и другими музейными объектами, принять участие в показе документального фильма «Сергей Есенин».

В Музее истории молодежного движения состоялись познавательные лекции доцента кафедры литературы РГУ имени С.А. Есенина, кандидата филологических наук И.В. Грачевой; Анны Толстиковой, Марии Каминской, Людмилы Емельяновой. Были продемонстрированы документальные фильмы по истории супрематизма.

В Рязанском государственном областном художественном музее имени И.П. Пожалостина прошли экскурсии «Из глубины веков взирая…», «Шедевры Рязанского художественного музея» и концерт «Время молодых».

В Историко-культурном, природно-ландшафтном музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова» состоялся музейный час «Живые экзоты Ерлинского парка-дендрария. Интродукционные опыты С.Н. Худекова» и экологическая игра на тактильное определение шишек «Чудесный мешочек».

Мемориальный музей-усадьбе академика И.П. Павлова представил выставку «История знаменитой усадьбы» и документальный фильм «Служу моему Отечеству».

Увлекательные программы для детей и взрослых подготовили также музеи Касимовского, Кораблинского, Захаровского, Михайловского, Шацкого, Шиловского, Сараевского Ряжского, Пронского, Сапожковского, Скопинского, Милославского, Рыбновского районов. Там состоялось открытие экспозиций, тематические экскурсии, различные мастер-классы, кинопоказы, работали творческие мастерские, литературные гостиные.