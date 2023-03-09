Четверг, 9 марта, 2023
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В Рязани стартовал приём документов на участие в предварительном голосовании «Единой России»

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Стартовал прием документов на участие в предварительном голосовании «Единой России», сообщает сайт Рязанского отделения партии.

Желающие принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам депутатов Рязанской городской Думы могут подать документы в организационный комитет по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 10, в будние дни с 09.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 или онлайн на сайте pg.er.ru.

Ранее президиум регионального политсовета утвердил состав Рязанского городского организационного комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» было избрано 14 человек. Среди них представители общественных организаций, региональных средств массовой информации. Оргкомитет займется приемом документов и регистрацией участников и будет информировать жителей о ходе предварительного голосования.

В этом году в Рязанской области пройдет более 200 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Самые крупные − выборы депутатов Рязанской городской Думы.

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