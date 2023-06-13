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В Рязани состоялось благотворительное представление для семей-участников СВО

Татьяна Проводина

В День России в филиалах ФКП «Росгосцирк» на территории всей страны прошли благотворительные спектакли для семей участников СВО и членов семей мобилизованных граждан. Рязань не стала исключением: заслуженный артист России Гия Эрадзе подарил гостям новое шоу «5 КОНТИНЕНТОВ».

Артисты мирового уровня, завоевавшие более 20 международных наград. Зрители познакомились с танцующими медведями, величественными буйволами, грациозными пантерами, неповторимыми верблюдами, неуловимыми жеребцами грозными тиграми. И все это на арене Рязанского цирка. Около 1600 человек посетили представление, включающее все цирковые жанры.

Первый заместитель председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова обратилась к присутствующим от лица главы региона Павла Малкова:

«Сегодня наш государственный праздник – День России. Очень символично, что именно в этот день артисты сделали такой подарок семьям участников СВО. Мы живем в великой стране, достояние которой – люди. Мирного неба над головой. А ваши отцы, сыновья, деды пусть вернутся домой живыми и здоровыми»

В Рязани состоялось благотворительное представление для семей-участников СВО
В Рязани состоялось благотворительное представление для семей-участников СВО
В Рязани состоялось благотворительное представление для семей-участников СВО
В Рязани состоялось благотворительное представление для семей-участников СВО

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