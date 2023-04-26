В Рязани работники РНПК вышли на городской субботник

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», присоединились к общегородскому весеннему субботнику в Рязани.

С 26 апреля сотрудники компании начали уборку выделенной территории — улицы Весенней. Ежедневно до 25 человек выходят на улицу, чтобы поддерживать чистоту в городе. Для этого используется пять единиц заводской спецтехники, включая трактор-щетку, поливочно-моечную машину, два погрузчика и самосвал. Ежедневно с улицы протяженностью 2 км вывозят порядка 20-30 тонн мусора.

Работники убирают транспортные и пешеходные дороги, бордюры и собирают бытовой мусор с обочин и газонов. Работы будут продолжаться до конца недели.

Рязанская НПК уделяет большое внимание вопросам бережного отношения к экологии. Для сохранения окружающей среды завод реализует комплекс мероприятий, среди которых инвестиционные проекты по реконструкции и модернизации производства, собственные экологические акции, участие в общегородских и всероссийских субботниках, экопросветительская работа со школьниками, поддержка экологических экспедиций юных экологов клуба «Хозяин Мещеры», помощь Окскому заповеднику и многое другое.

В текущем году Рязанская НПК запланировала провести серию экомероприятий, включая посадку деревьев и поддержку экологических экспедиций юных волонтеров.

В пятницу, 28 апреля, на уборку околозаводской территории выйдут руководители, работники и молодые специалисты завода, которые поддержат чистоту в прогулочных зонах, на остановках общественного транспорта и на территориях вдоль дорог.