В Рязанcкой области доступна новая ипотечная программа

Новая ипотечная программа реализуется Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка совместно с ГК «Стройпромсервис» и ГК «Зеленый сад». В ее основе лежит проектное финансирование – субсидирование строительства за счет кредитных средств банка. Сбер кредитует проекты застройщика на длительный срок на весь цикл проекта. Далее вложенные средства возвращают за счет денег, генерируемых самим проектом.

Такое сотрудничество выгодно и покупателям жилья. Недвижимость, которую строят за счет кредитных средств Сбера, рязанцы приобретают на особых условиях. Для примера, у застройщиков, сотрудничающих со Сбером, процентная ставка по программе семейной ипотеки составит не 6%, а 4,6%. Экономия на ежемесячном платеже при сумме кредита в 6 млн рублей составляет более 5 тыс. рублей.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

Тесное сотрудничество застройщиков и банка помогло создать программу, которая выгодна жителям Рязани. Оно решает сразу две важные задачи: с одной стороны, способствует развитию строительного комплекса Рязанской области, а с другой – за счет сниженной процентной ставки дает больше возможностей рязанцам приобрести жилье в ипотеку. Жители региона уже оценили такую возможность и начали приобретать жилье по новой программе.

Реклама: ПАО «Сбербанк России». ИНН: 7707083893.

erid: 2VtzqvFWwa6