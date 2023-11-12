В квартире на Краснодонской улице в Москве нашли останки мужчины 1953 года рождения, пишет МК.

Инцидент произошел 9 ноября. Как сообщила соседка, незадолго до этого на встретила на лестничной площадке двух незнакомцев, которые выходили из указанного жилища.

Вскоре на место случившегося приехал участковый, который, обнаружил в квартире мумифицированный труп мужчины, лежащий на диване.

«На кухне был включен газ: видимо, его оставили новые гости-мигранты», – говорится в публикации.

Выяснилось, что пенсионер умер более года назад. Покойный родом с Украины, в 1988 году ему поставили диагноз «шизофрения». В прошлом его судили за хранение и применение оружия в отношении работника милиции при оказании сопротивления.