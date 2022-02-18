В Липецкой области мужчина зарезал приятеля и заботливо укрыл его одеялом

Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя села Куликово Липецкой области, которого подозревают в убийстве соседи, пишет Город 48.

В региональном СК уточнили, что инцидент произошел 15 февраля. По предварительной версии, мужчины распивали спиртное. Вечером они пошли за очередной порцией алкоголя. В какой-то момент приятели поссорились. В итоге злоумышленник ударил оппонента ножом в шею.

Убийца оставил раненого соседа на улице и вернулся в его дом допивать. Утром он нашел у порога тело, прикрыл его одеялом и скрылся.

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Мужчина признался в содеянном. Установлено, что он ранее судим за аналогичное преступление. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.