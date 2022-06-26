В Красноярском крае четверо мужчин изнасиловали друга и бросили его под поезд

Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Красноярского края, которых обвиняют в избиении, изнасиловании и убийстве приятеля, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел сентябрьским вечером прошлого года. По версии следствия, компания из пяти мужчин устроила застолье в доме в поселке Козулька. В разгар веселья между двумя приятелями вспыхнул конфликт.

Вскоре одного из них принялись избивать все остальные. Злоумышленники били жертву руками, ногами и дверцей шкафа. В итоге издевательства переросли в оргию. Приятели надругались над собутыльником, который находился в беспомощном состоянии.

Мужчины решили избавиться от потерпевшего и инсценировать его смерть. Для этого они бросили мужчину на железнодорожных путях прямо перед движущимся грузовым поездом. Убедившись, что состав наехал на жертву, приятели поспешили скрыться.

Выяснилось, что мужчина скончался до инцидент на железной дороге. Спустя несколько дней злоумышленников задержали. Свою вину ранее неоднократно судимые мужчины признали в полном объеме.