В госдуме предложил ввести дополнительные надбавки водителям скорой помощи

Депутат госдумы Сергей Колунов предложил ввести дополнительные надбавки водителям скорой помощи и поднять престиж профессии.

Слова депутата передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Колунов отметил, что необходимо задуматься над увеличением премий и надбавок за стаж водителям «неотложки», а также повысить престиж этой профессии.

Еще с детства ребятам надо прививать, что водитель скорой — герой, спасающий не меньше жизней, чем сами врачи, — подчеркнул парламентарий.

Сделать это поможет пособие для воспитанников детских садов и младшеклассников, в котором будут описаны все самые важные профессии. Туда также можно внести те виды работы, где существует кадровый дефицит, поделился Колунов.