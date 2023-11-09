Четверг, 9 ноября, 2023
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В госдуме предложил ввести дополнительные надбавки водителям скорой помощи

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Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

Депутат госдумы Сергей Колунов предложил ввести дополнительные надбавки водителям скорой помощи и поднять престиж профессии.

Слова депутата передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Колунов отметил, что необходимо задуматься над увеличением премий и надбавок за стаж водителям «неотложки», а также повысить престиж этой профессии.

Еще с детства ребятам надо прививать, что водитель скорой — герой, спасающий не меньше жизней, чем сами врачи,

— подчеркнул парламентарий.

Сделать это поможет пособие для воспитанников детских садов и младшеклассников, в котором будут описаны все самые важные профессии. Туда также можно внести те виды работы, где существует кадровый дефицит, поделился Колунов.

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