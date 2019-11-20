В 1990 году задержали серийного убийцу Андрея Чикатило

20 ноября 1990 года «в процессе осуществления оперативно-поисковых мероприятий» был задержан Андрей Романович Чикатило (1936-1994) — маньяк, садист, жестокий убийца, извращенец, имя которого стало нарицательным.

Кровавая драма, длившаяся с 1978 по 1990 года в Ростовской области, не имела аналогов в истории криминалистики. Человек с высшим образованием, отец двоих детей, Чикатило совершил 53 доказанных убийства (по оперативным сведениям, им было совершено более 65 убийств). Жертвами маньяка были женщины и дети.

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Операция по поиску серийного убийцы «Лесополоса», начавшаяся в декабре 1985 года в Ростовской области — одно их самых масштабных оперативных мероприятий советских правоохранительных органов. За всё время операции на причастность к серии убийств было проверено более 200 тысяч человек, попутно было раскрыто 1062 преступления, была накоплена информация на 48 тысяч человек с сексуальными отклонениями, на специальный учёт было поставлено 5845 человек, проверено 163 тысячи водителей автотранспорта.

Были даже использованы военные вертолёты, чтобы патрулировать железнодорожные пути и прилегающие к ним лесополосы. Розыск убийцы обошёлся государству примерно в 10 миллионов рублей в ценах 1990 года.

14 февраля 1994 года Андрей Романович Чикатило по приговору суда за 53 преднамеренных убийства был казнен в Новочеркасской тюрьме.

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