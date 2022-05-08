В Екатеринбурге девочка-подросток избила собственную сестру

В Екатеринбурге возле дома №49 на улице Фрезеровщиков девочка-подросток избила собственную 16-летнюю сестру. Инцидент попал на видео, сообщает группа «Инцидент Екатеринбург» Вконтакте.
Драка случилась утром 8 мая. По словам очевидцев, в конфликте также участвовали другие подростки.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что личности всех участников инцидента установлены. По имеющимся сведениям, конфликт произошёл между двумя сёстрами.
Заявление в правоохранительные органы никто писать не стал.