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Воскресенье, 8 мая, 2022

В Екатеринбурге девочка-подросток избила собственную сестру

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В Екатеринбурге девочка-подросток избила собственную сестру

Александр Ильин
Кадр: vk.com/incekb

В Екатеринбурге возле дома №49 на улице Фрезеровщиков девочка-подросток избила собственную 16-летнюю сестру. Инцидент попал на видео, сообщает группа «Инцидент Екатеринбург» Вконтакте.

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Драка случилась утром 8 мая. По словам очевидцев, в конфликте также участвовали другие подростки.

«Вместо того, чтобы защитить её, стояли и смотрели на всё происходящее. Один парень всё же пытался помочь, но его также запинали», — рассказал местная жительница.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что личности всех участников инцидента установлены. По имеющимся сведениям, конфликт произошёл между двумя сёстрами.

Заявление в правоохранительные органы никто писать не стал.

«В настоящее время по данному факту полицией проводятся проверочные мероприятия, по итогами которых будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

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