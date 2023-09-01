В День знаний губернатор посетил школу №15, где летом прошел капитальный ремонт

С началом учебного года Павел Малков поздравил детей и учителей в школе №15, которая была капитально отремонтирована летом.

Глава региона и министр образования области Ольга Щетинкина пообщались с педагогами и учениками и осмотрели результаты капитального ремонта: в школе отремонтировали крышу и фасад, все помещения и заменили системы отопления, водоснабжения и освещения. В классах и коридорах поставили новую мебель и современное учебное оборудование. На это из федеральной программы было выделено 75,6 млн рублей.

За счет регионального и муниципального бюджета в школе благоустроили территорию и установили систему комплексной безопасности здания.

Павел Малков посетил учебные классы, спортзал, столовую и центр детских инициатив, где базируется первичное отделение Движения Первых, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава области положительно оценил результаты ремонта и изменения в школе:

Школа стала совсем другой. Очень рад, что в регионе становится все больше таких серьезно обновленных школ, – сказал Павел Малков.

Губернатор отметил, что всего по программе модернизации в Рязанской области к новому учебному году капитально отремонтировали 20 школ.