Воскресенье, 18 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Учёные: Употребление клубники снижает риск развития болезни Альцгеймера

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Источник: Федеральное агентство новостей

Регулярное употребление клубники снижает риск развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли учёные из Медицинского центра Университета Раш.

Оказалось, что ягода как закуска или в хлопьях защищает головной мозг от развития слабоумия. О результатах научной работы, опубликованных в издании Journal of Alzheimer’s Disease, пишет Федеральное агентство новостей.

Содержащееся в клубнике биологически активное соединение под названием пеларгонидин снижает число нейрофибриллярных клубков тау в мозге.

Автор исследования Джули Шнайдер отметила, что это соединение имеет противовоспалительные свойства.

Джули Шнайдер: «Пеларгонидин уменьшает общее нейровоспаление, что может уменьшить выработку цитокинов»

Белки цитокины могут регулировать различные воспалительные реакции, включая приводящие к Альцгеймеру.

Поэтому медики рекомендуют чаще есть клубнику, особенно людям в преклонном возрасте.

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