Учёные: Употребление клубники снижает риск развития болезни Альцгеймера

Регулярное употребление клубники снижает риск развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли учёные из Медицинского центра Университета Раш.
Оказалось, что ягода как закуска или в хлопьях защищает головной мозг от развития слабоумия. О результатах научной работы, опубликованных в издании Journal of Alzheimer’s Disease, пишет Федеральное агентство новостей.
Содержащееся в клубнике биологически активное соединение под названием пеларгонидин снижает число нейрофибриллярных клубков тау в мозге.
Автор исследования Джули Шнайдер отметила, что это соединение имеет противовоспалительные свойства.
Белки цитокины могут регулировать различные воспалительные реакции, включая приводящие к Альцгеймеру.
Поэтому медики рекомендуют чаще есть клубнику, особенно людям в преклонном возрасте.