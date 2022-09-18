Учёные: Употребление клубники снижает риск развития болезни Альцгеймера

Регулярное употребление клубники снижает риск развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли учёные из Медицинского центра Университета Раш.

Оказалось, что ягода как закуска или в хлопьях защищает головной мозг от развития слабоумия. О результатах научной работы, опубликованных в издании Journal of Alzheimer’s Disease, пишет Федеральное агентство новостей.

Содержащееся в клубнике биологически активное соединение под названием пеларгонидин снижает число нейрофибриллярных клубков тау в мозге.

Автор исследования Джули Шнайдер отметила, что это соединение имеет противовоспалительные свойства.

Джули Шнайдер: «Пеларгонидин уменьшает общее нейровоспаление, что может уменьшить выработку цитокинов»

Белки цитокины могут регулировать различные воспалительные реакции, включая приводящие к Альцгеймеру.

Поэтому медики рекомендуют чаще есть клубнику, особенно людям в преклонном возрасте.