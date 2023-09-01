Стали известны новые подробности убийства 16-летней школьницы на Урале

Изданию E1.RU стали известны новые подробности убийства 16-летней школьницы из Каменска-Уральского.
Силовики нашли телефон подростка, который был у задержанного велосипедиста, подозреваемого в преступлении. Он закопал гаджет, чтобы избежать проблем.
Как рассказал отец погибшей, велосипедист продолжает отрицать свою причастность к случившемуся.
Задержанный утверждает, что не следил за девочкой, но по пути домой увидел, как она сама легла в канаву. В этот момент он якобы взял телефон и скрылся.
В Следственном комитете Свердловской области отказались от комментариев. Тело ребенка нашли в яме у леса ночью 9 августа. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».