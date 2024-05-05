Сотрудник ОМОН из Рязани показал боевые награды и фотографию прадеда

Онлайн-акция «Свидетели поры огневой» продолжается. Информационное агентство 7info предлагает жителям Рязанской области показать семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказать о судьбах и подвигах героев. Проект реализуется в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в рамках Года Семьи в России.

Участие в акции приняли сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области. О своём прадедушке рассказал сотрудник ОМОН «Вятич» Дмитрий М. С редакцией агентства он поделился фотографией героического предка и его боевыми наградами.

Мой прадедушка Дудукин Алексей Иванович родился 30 марта 1914 года в Шацком районе в селе Чёрная слобода. С 1939 года служил на флоте, участвовал в Советско-финской войне, в войне с Японией. Награждён медалями «За победу над Японией» и «За боевые заслуги».

Примите участие в акции и вы! Присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой.