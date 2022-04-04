Соперником «Рязань-ВДВ» в 1/2 финала плей-офф стал ХК «Динамо-Юниор»

В 1/2 финала плей-офф «Рязань-ВДВ» сыграет с питерским МХК «Динамо-Юниор». Первые матчи серии пройдут на домашней арене «Олимпийского» 9 апреля в 17:00 и 10 апреля. Об этом сообщила пресс-служба нашего клуба.

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Далее «десантники» отправятся в Санкт-Петербург, где сыграют на льду соперника 13 апреля в 19:00. Серия продлится до трёх побед.

Если после трех встреч победитель не будет определен, дополнительные матчи состоятся 14 апреля в Санкт-Петербурге и 17 апреля в Рязани на домашней арене «Олимпийского».