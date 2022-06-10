Сбербанк провел День цифровой трансформации

Среднерусский банк Сбербанка провел День цифровой трансформации, участниками которого стали руководители Сбербанка, дочерних компаний и партнёров Сбера —СберУниверситет, СберМобайл, СберАналитика, Strategy Partners, BI.ZONE, SberCloud, Группа компаний ЦРТ, а также более 200 руководителей и экспертов компаний — клиентов банка.

Представители сервисов экосистемы Сбера и партнёры рассказали о ключевых трендах цифровой трансформации, факторах ее успеха, рисках, которые могут возникнуть на пути ее внедрения, и возможности их предупреждения.

Антон Савельев, исполнительный директор Sbergile подчеркнул необходимость изменения подходов к целеполаганию через постепенное наращивание ценности конечного продукта, которые позволяют снизить риски ошибок на этапе получения конечного результата и избежать дополнительных расходов.

Представитель компании BI.ZONE добавил, что сегодня кибербезопасность является основой устойчивого цифрового развития компаний. BI.ZONE разработала комплекс решений, помогающий компаниям систематизировать подход к защищенности и обеспечить безопасную цифровизацию.

Кирилл Вихровский, Управляющий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов СберМобайл отметил важность развития технологий промышленного «Интернета вещей», подчеркнул готовность СберМобайл предложить клиентам на эксклюзивных условиях цифровые решения и сервисы, не уступающие импортным продуктам. Единая платформа цифровизации SberMobile IoT Platform это ответ рынку на современные тенденции и потребности.

Валерия Плотникова, управляющий партнер Strategy Partners, отметила, что новая реальность смещает фокус компаний в сторону повышения эффективности бизнеса и требует более тщательного подхода к разработке сбалансированного портфеля юзкейсов и дорожной карты их согласованной реализации. Валерия также выделила общие тренды цифровой трансформации бизнеса, продиктованные запросами рынка: импортозамещение, эффективность процесса, использование инструментов и механизмов государственной поддержки и важность этапа продуманной подготовки: от оценки готовности и определения приоритетов цифровой трансформации до внедрения любых решений.

«Значительная часть предприятий активизирует разработку и реализацию цифровых стратегий для повышения конкурентоспособности. Клиенты обращаются в Strategy Partners, потому что понимают, что хорошо подготовленная программа цифровой трансформации позволяет разумно инвестировать в цифровые технологии и получать эффекты, значительно перекрывающие инвестиции».

Своим опытом внедрения цифровой трансформации поделились клиенты Среднерусского банка Сбербанка.

Андрей Ториков, директор по электронной коммерции ювелирной компании SOKOLOV рассказал о точках роста компании. Для SOKOLOV это: покупательский опыт и впечатление клиента, продуктовая разработка, запуск мобильного приложения, сквозная аналитика, кумулятивный эффект от открытия розницы и эксперименты.

«Экспериментировать нужно всегда, даже если не получилось с первого раза», — убежден Ториков.

Роман Налепов, директор по цифровизации ГК «Основа» рассказал об эволюции потребления. Сегодня покупатели хотят не просто получить доступное красивое жилье, они обращают внимание на его качественную эксплуатацию. Разработки компании позволяют оцифровать все активы дома с момента закладки фундамента и предложить гиперлокальные сервисы, которые значительно повышают качество жизни собственников квартир в таких домах.

Виктор Молодцов, генеральный директор Группы компаний JNB прогнозирует снижение издержек до 38% за счет изменения клиентских путей и внедрения ML-моделей аналитики больших данных. Кроме того, он подчеркнул важность подготовки сотрудников к внедрению изменений.

«Цифровая трансформация — это прежде всего про людей, и если они это подхватили, то шансы на успех повышаются многократно», — заключил Молодцов.

Участники сессии отметили актуальность проведения подобных мероприятий.

Евгений Елисеев, заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк: «Очень важно работать в противофазе, бежать, когда все замерли, только так можно добиться выдающихся результатов».