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В Рязани вынесли приговор посредникам при передаче взятки

Вынесен приговор двум жителям Рязани и двум жителям Скопина, которые обвинялись в покушении на пособничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

В ходе суда и следствия было установлено, что в апреле 2018 года жительница Скопина рассказала знакомой, что готова заплатить за то, чтобы её сын проходил военную  службу в Рязани или Рязанской области. Знакомая после этого разговора нашла ещё трёх помощников для передачи взятки. 

В июне того же года мать передала им 160 тысяч рублей. Посредники разделили между собой 130 тысяч, а оставшиеся деньги хотели передать военнослужащему для решения вопроса. Преступные действия были пресечены сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.     

Женщина, которая давала взятку, активно помогла следствию и признала свою вину, из-за чего была освобождена от уголовной ответственности. Остальные настаивали на своей невиновности, но суд решил, что вина их доказана. В итоге каждому в качестве наказания назначили штраф в 100 тысяч рублей. 

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