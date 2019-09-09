В Рязани вынесли приговор посредникам при передаче взятки

Вынесен приговор двум жителям Рязани и двум жителям Скопина, которые обвинялись в покушении на пособничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.



В ходе суда и следствия было установлено, что в апреле 2018 года жительница Скопина рассказала знакомой, что готова заплатить за то, чтобы её сын проходил военную службу в Рязани или Рязанской области. Знакомая после этого разговора нашла ещё трёх помощников для передачи взятки.



В июне того же года мать передала им 160 тысяч рублей. Посредники разделили между собой 130 тысяч, а оставшиеся деньги хотели передать военнослужащему для решения вопроса. Преступные действия были пресечены сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.



Женщина, которая давала взятку, активно помогла следствию и признала свою вину, из-за чего была освобождена от уголовной ответственности. Остальные настаивали на своей невиновности, но суд решил, что вина их доказана. В итоге каждому в качестве наказания назначили штраф в 100 тысяч рублей.

