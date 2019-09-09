В Рязани полицейские задержали организатора и закладчика интернет-магазина по сбыту «синтетики»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Советскому району города Рязани в ходе проведенной операции задержали организатора и курьера-закладчика нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков синтетического происхождения.

Как выяснили полицейские, 29-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель города Хабаровска некоторое время назад по настоянию своих родителей приехал на постоянное жительство в Рязань. Таким способом родственники надеялись оторвать мужчину от негативной среды, в которой он вращался. Однако хабаровчанин образ жизни не изменил и организовал в Рязани деятельность сетевого наркомагазина.

Злоумышленник заказывал через интернет оптовые партии синтетических наркотиков и посредством тайников-закладок передавал их для реализации своему 27-летнему ранее судимому за фальшивомонетничество сообщнику, которого он завербовал в качестве курьера-закладчика. Подельники не были лично знакомы и поддерживали связь посредством сети интернет. Организатор рекламировал свои услуги по продаже наркотиков через интернет-мессенджер, при этом нелегальный магазин имел одинаковое название с известной похоронной конторой.

Сотрудники полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность сообщников. При личном досмотре у организатора оперативники изъяли сверток с 6 граммами наркотического средства – производного N-метилэфедрона, которое он намеревался передать закладчику, а также пневматический пистолет. Мужчина пояснил, что носил при себе оружие на случай нападения конкурентов или наркопотребителей, которые выслеживают курьеров.

Злоумышленники заключены под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.