14-й сезон летнего рыбатлона стартует 25 мая под Рязанью у маяка

Новый сезон поплавочного рыбатлона-2024 откроется 1-м рязанским этапом в в субботу 25 мая с 13:00. В 5 километрах от Рязани за селом Шумашь на озере Старая Тишь комплекс «Рыбацкая деревня» будет встречать рыбатлонистов у красивого маяка.

Именно здесь осенью прошлого года отлично прошел чемпионат по спиннинговому рыбатлону, и организаторы решили попробовать это место в поплавочной версии этого вида спорта.

К участию в соревнованиях 25 мая приглашаются абсолютно все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей. Правила просты – нужно поймать две любые рыбы и пробежать три круга по одному километру вокруг комплекса. С участника – только поплавочная телескопическая удочка. Вся наживка (два вида) предоставляется организаторами мероприятия. Призов готовится, как всегда, большое количество. Участие в рыбатлоне всегда бесплатное! Каждый участник на регистрации на месте 25 мая получит 0,5 л питьевой артезианской воды «Утренняя звезда» и приятный рыбатлонный сувенир.

Полные правила рыбатлона и регистрация участников – на сайте http://www.rybatlon.ru/. Все вопросы обсуждаются в группе рыбатлона в ВК https://vk.com/rybatlon

Главные партнеры – сеть «АПТЕКА ФАРМА», питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», магазин «ОХОТАКТИВ».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ».

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «АРТ-ПРОЦЕСС».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «ОК-62», магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», проект «РЫБАЛКА с КИРИЛЛОМ в БОЯРИНЦЕВО», компания «OSFISHING 62», лингвистический центр «БЕЙКЕР-СТРИТ».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни».

Возрастное ограничение: 6+.