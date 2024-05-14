Вторник, 14 мая, 2024

Артём Никитин: В развитии цифровой экономики достигнут настоящий прорыв

Автор: 7info

Опубликовано

Зампред правительства Рязанской области Артём Никитин опубликовал пост в телеграм-канале, в котором высказался о цифровой трансформации.

«Цифровая трансформация была выделена Указом Президентом в отдельную национальную цель в 2020 году. За время работы правительства под руководством Михаила Мишустина в развитии цифровой экономики был достигнут настоящий прорыв. Несмотря на санкционное давление ИТ-отрасль развивается опережающими темпами — ее вклад в ВВП достиг почти 2%, а объем реализованных продуктов и услуг вырос в 2,5 раза и составил 3,1 трлн рублей.

Уже в период пандемии граждане были обеспечены связью и интернетом даже в удаленных и малонаселенных пунктах, а массовые социально значимые услуги переведены в электронный вид. Портал Госуслуг предоставляет сервисы более чем 115 млн россиян, в том числе около 800 тыс. рязанцев.

Все целевые показатели цифровой трансформации перевыполнены. Обеспечил успешную реализацию задач вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который в новом составе федерального правительства в части цифровой трансформации будет курировать развитие технологий ИИ — драйвера ускоренного роста экономики страны».

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