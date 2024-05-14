Вторник, 14 мая, 2024

Мэрия: Уточнение списка льготников в Рязани проводится для предотвращения отключений газа

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Pxhere

Уточнение списка льготников в Рязани проводится для предотвращения отключений газа, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ежегодно «Газпром межрегионгаз Рязань» выявляет льготные категории граждан, для того чтобы не допустить отключения от газоснабжения. К таким категориям относятся: семьи с детьми-инвалидами, семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также семьи инвалидов, ветеранов и инвалидов ВОВ, участников СВО.

Такая процедура проводится, в том числе, для исключения возникновения чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев, связанных с пожарной безопасностью при отключении источников газоснабжения, а также стрессовой ситуации в случае, если данные семьи в соответствии с законодательством РФ («Правила поставки газа для обеспечения коммунально — бытовых нужд граждан», утвержденные Постановлением Правительства РФ Nº549 от 21.07.2008 г.) попали в реестр для приостановления поставки газа в связи с задолженностью. В соответствии с этим учреждения социальной сферы ежегодно уточняют списки льготный категорий граждан.

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