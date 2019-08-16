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В ДТП с «Камазом» под Рязанью пострадал человек

В результате ДТП на автодороге Рязань – Ряжск – Ал.Невский – Данков – Ефремов пострадал человек. Об этом сообщил сайт УМВд России по Рязанской области. 

Авария произошла в четверг, 15 августа, в 18.30 на 16-м километре автодороги в Рязанском районе. 25-летний водитель «Камаза» из Тульской области не справился с управлением и врезался в седельный тягач МАН с полуприцепом под управлением 53-летнего жителя Рязанской области. После этого самосвал опрокинулся. 

С места аварии госпитализирован водитель «Камаза». По факту ДТП проводится проверка.

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