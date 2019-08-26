Полицейские раскрыли кражу сбережений у 78-летней пенсионерки

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Сараевский» задержали 32-летнего жителя села Борец, подозреваемого в краже из дома местной пенсионерки 11 тысяч рублей.



В полицию обратилась 78-летняя жительница села Борец, которая сообщила, что у нее дома из мебели пропали сбережения – 11 тысяч рублей.



Полицейские опросили пенсионерку и осмотрели ее дом. Следов взлома двери или окно не было. Пожилая женщина рассказала, что в последнее время никакие незнакомцы к ней не заходили и дверь она исправно запирает каждый раз, когда уходит из дома или возвращается.



Оперативники предположили, что к хищению причастен кто-нибудь из знакомых или родственников пострадавшей, которые недавно посещали ее. В беседе с пенсионеркой полицейские очертили круг людей, которые недавно заходили в гости к хозяйке дома. Среди них особое внимание привлек 32-летний местный жителей. Пенсионерка вспомнила, что когда он пришел пару дней назад, она в этот момент пересчитывала сбережения и убирала их «в надежное место» в мебели.



Сотрудники полиции разыскали этого местного жителя и установили, что он причастен к краже денег у своей соседки. Злоумышленника задержали.



По предварительной информации, мужчина заглянул к пенсионерки, чтобы по-соседски предложить помощь в хозяйственных делах. Пожилая женщина в это время пересчитывала сбережения. Она поблагодарила за заботу, но сказала, что срочных дел нет, и предложила чаю. Гость не отказался и, пока хозяйка вышла на кухню собирать чай, незаметно забрал из «тайника» деньги. После чаепития злоумышленник откланялся и спокойно ушел, а затем потратил деньги на спиртное и бензин.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

