Главархитектура разработает проект благоустройства территории больницы №10



Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области разработает проект благоустройства территории больницы. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Площадь территории составляет 8 га. Она была обследована специалистами Главархитектуры региона под руководством главного художника Рязанской области Марины Севериной.

Существующие зелёные насаждения планируется сохранить, при этом будет установлено уличное освещение, устроена дорожно-тропиночная сеть с системой водоотведения, созданы входные группы. Планируется установка скамеек, урн для мусора, цветников, информационных стендов, ограждение территории. Рядом с роддомом планируется создать зоны тихого семейного отдыха. Также будет проведена глобальная работа с архитектурным обликом фасадов зданий, расположенных на территории больницы.

Проект рассчитан на длительный период, его реализация будет осуществляться при поддержке благотворительных организаций.