Среда, 15 мая, 2024

Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве и расчленении матери

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/SPbGS

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд отправил в СИЗО до 12 июля Николая Тарасенко. Мужчину обвиняют по ч.1 ст. 105 УК РФ, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

По данным «Фонтанки», 38-летнего мужчину обвиняют в убийстве матери. Его взяли на выходе из дома на Московском шоссе, Николай пытался избавиться от оставшихся пакетов с расчленённой женщиной.

Журналисты пишут, что причиной страшного преступления стал квартирный вопрос. Тарасенко жил с матерью и имевшим психические проблемы братом в однокомнатной квартире. Родственники часто ругались, одна из ссор закончилась убийством.

Упакованные в чёрные полиэтиленовые пакеты останки женщины нашли вечером 12 мая у дома № 304 по Московскому шоссе в поселке Шушары. Следы преступления обнаружили в квартире мужчины.

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Татаренко не сказал ни слова. Со следователем и адвокатом фигурант уголовного дела тоже не разговаривает.

На данный момент причина смерти женщины официально не установлена, но эксперты обнаружили на голове жертвы тупую травму. А в области шеи — колото-резаное ранение. Следователь пояснил, что с бОльшей долей вероятности, смерть наступила именно от отделения головы от тела.

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