В Рязани пройдёт «Гонка ГТО»

17 и 18 мая в лесопарке состоится «Гонка ГТО» (6+) — командное испытание, развивающее общефизическую подготовку участников. Участникам предстоит выполнить несколько упражнений на силу, скорость, гибкость, выносливость, меткость и ловкость, сообщает сайт администрации Рязани.

«Гонка ГТО» проводится в трёх категориях:

Корпоративный ГТО — для участников в возрасте 25–59 лет (3 мужчины и 1 женщина). Семейный ГТО — для семей, состоящих из мамы, папы в возрасте 25–54 лет и двоих детей в возрасте 6–11 лет. Молодёжный ГТО — для участников в возрасте 18–32 года (2 мужчины и 2 женщины).

Зарегистрироваться на «Гонку ГТО» и узнать подробности об упражнениях можно на сайте gtorzn.ru.