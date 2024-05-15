Среда, 15 мая, 2024

В Рязани пройдёт «Гонка ГТО»

Автор: 7info

Опубликовано

17 и 18 мая в лесопарке состоится «Гонка ГТО» (6+) — командное испытание, развивающее общефизическую подготовку участников. Участникам предстоит выполнить несколько упражнений на силу, скорость, гибкость, выносливость, меткость и ловкость, сообщает сайт администрации Рязани.

«Гонка ГТО» проводится в трёх категориях:

  1. Корпоративный ГТО — для участников в возрасте 25–59 лет (3 мужчины и 1 женщина).
  2. Семейный ГТО — для семей, состоящих из мамы, папы в возрасте 25–54 лет и двоих детей в возрасте 6–11 лет.
  3. Молодёжный ГТО — для участников в возрасте 18–32 года (2 мужчины и 2 женщины).

Зарегистрироваться на «Гонку ГТО» и узнать подробности об упражнениях можно на сайте gtorzn.ru.

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