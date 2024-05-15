Среда, 15 мая, 2024

Наркокурьера с 3 кг «синтетики» задержали в Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России, Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Рязанской области и межмуниципального отдела Министерства внутренних дел (МОМВД) России «Ряжский» изъяли крупную партию синтетического наркотика.

На участке трассы Москва-Астрахань в Ряжском районе полицейские остановили автомобиль под управлением 38-летнего неработающего мужчины. Во время досмотра в салоне иномарки полицейские обнаружили упаковку с порошкообразным веществом. Экспертиза, проведённая специалистами Экспертно-криминалистического центра УМВД, показала, что содержимое является производным N-метилэфедрона массой 3016 граммов.

По данным полиции, мужчина был межрегиональным курьером нелегального интернет-магазина. Он перевозил партию запрещённого вещества с территории одного из соседних регионов для бесконтактной передачи розничным закладчикам, действующим в Рязанской области.

Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и сообщники злоумышленника.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанскую область вернулось тепло

Пригожин назвал причину гонений Королевой на ТВ

МегаФон привёл сеть к современному стандарту в Александро-Невском районе Рязанской области

Рязанская область получит дополнительные средства на поддержку педагогов

Могилу Евгения Пригожина на кладбище в Петербурге залили бетоном

Mash раскрыл правду об «отставке» Конашенкова

Рязанец возглавил МВД по республике Калмыкия

В Рязанской области пройдет акция «Всероссийский молебен о Победе»

Стал известен народный позывной нового министра обороны

Теракты в Брянской области помогал осуществить «водочный король» с Украины

Новый министр обороны однозначно высказался о мобилизации

Политолог объяснил, как харьковское наступление сломало концепцию Зеленского

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанскую область вернулось тепло

Новости Рязани
По прогнозу Гидрометцентра до конца текущей недели дневные температуры в Рязани будут находиться в районе 16-18 градусов, а в следующий вторник ожидается плюс 20.

Пригожин назвал причину гонений Королевой на ТВ

Новости мира
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с МК назвал вероятную...

МегаФон привёл сеть к современному стандарту в Александро-Невском районе Рязанской области

Новости Рязани
Для повышения качества мобильных услуг инженеры задействовали дополнительные низко- и высокочастотные диапазоны.

Рязанская область получит дополнительные средства на поддержку педагогов

Новости Рязани
На эти цели выделят 55 миллионов рублей.

Могилу Евгения Пригожина на кладбище в Петербурге залили бетоном

Новости мира
На Пороховском кладбище в Петербурге залили бетоном могилу Евгения...