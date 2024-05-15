Наркокурьера с 3 кг «синтетики» задержали в Рязанской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России, Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Рязанской области и межмуниципального отдела Министерства внутренних дел (МОМВД) России «Ряжский» изъяли крупную партию синтетического наркотика.

На участке трассы Москва-Астрахань в Ряжском районе полицейские остановили автомобиль под управлением 38-летнего неработающего мужчины. Во время досмотра в салоне иномарки полицейские обнаружили упаковку с порошкообразным веществом. Экспертиза, проведённая специалистами Экспертно-криминалистического центра УМВД, показала, что содержимое является производным N-метилэфедрона массой 3016 граммов.

По данным полиции, мужчина был межрегиональным курьером нелегального интернет-магазина. Он перевозил партию запрещённого вещества с территории одного из соседних регионов для бесконтактной передачи розничным закладчикам, действующим в Рязанской области.

Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). По ходатайству следователя суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства противоправных действий и сообщники злоумышленника.