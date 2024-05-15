Среда, 15 мая, 2024

Рязанская область дополнительно получит 55 млн рублей на поддержку педагогов

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: правительство Рязанской области

Рязанская область получит дополнительные средства в размере более 55 миллионов рублей на поддержку педагогов. Об этом стало известно утром 15 мая от губернатора Павла Малкова.

Эти средства будут направлены на выплаты за классное руководство учителям школ, расположенных в небольших населённых пунктах, а также кураторам учебных групп в колледжах и техникумах, включая те, где обучаются молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Инициатива по увеличению выплат принадлежит президенту Владимиру Путину, который регулярно подчёркивает роль наставников.

По словам Малкова, развитие образования является одним из приоритетов.

— Мы не только оснащаем и ремонтируем школы и колледжи, но и строим новые объекты. В этом году мы начинаем масштабный проект — строительство одной из первых в стране школ лидерского уровня, — сообщил глава региона.

Губернатор выразил признательность федеральным коллегам за поддержку Рязанской области.

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