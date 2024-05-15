На нескольких улицах Рязани 15 мая отключат холодную воду

В двух районах Рязани 15 мая ожидается масштабное отключение холодной воды. Адреса опубликовал сайт Водоканала.
Причина отключения — работы на водопроводе. Воды не будет в жилых домах, детских садах, школах, а также в Доме ребёнка.
В двух районах Рязани 15 мая ожидается масштабное отключение холодной воды. Адреса опубликовал сайт Водоканала.
Причина отключения — работы на водопроводе. Воды не будет в жилых домах, детских садах, школах, а также в Доме ребёнка.
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