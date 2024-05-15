Рязанцы представят регион в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

Региональное министерство труда и социальной защиты населения информирует о том, что 16 мая в Москве на площадке спортивного комплекса «ЦСКА Арена» стартует окружной полуфинал ЦФО конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В нем примут участие представители 18 регионов Центрального федерального округа, в том числе 13 семейных команд — из Рязанской области.

Конкурс проводится по поручению Президента РФ и приурочен к Году семьи. Он направлен на поддержку традиционных семейных ценностей. Проект реализуется при поддержке Росмолодежи и «Движения Первых». В отборочном дистанционном этапе приняли участие более 102 тысяч семейных команд, из них свыше 880 – из Рязанской области. По итогам были определены полуфиналисты. Полуфиналы стартовали в марте. Они организованы в каждом федеральном округе. Определены победители в Северо-Западном, Сибирском, Уральском, Южном и Северо-Кавказском ФО, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Окружной полуфинал ЦФО станет самым массовым по числу участников. Более 400 семейных команд 16-18 мая выполнят серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Отдельный блок посвящен знанию родных регионов.

Имена победителей объявят 19 мая. В этот день для участников пройдут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, концертная программа, спортивные игры и другие мероприятия.

Финал конкурса «Это у нас семейное» состоится 8 июля – в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия. Подробнее о проекте можно узнать на сайте: family.rsv.ru или в социальной сети ВКонтакте, #ЭтоУНасСемейное.