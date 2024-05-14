Земля пережила одну из сильнейших за всю историю наблюдений магнитных бурь

10–12 мая 2024 года магнитосфера Земли испытала одно из самых сильных возмущений за последнее столетие. Причиной этого стали повышенная активность Солнца и, в частности, корональные выбросы массы, случившиеся 7–9 мая. Об этом сообщил Институт космических исследований Российской академии наук.

Вспышки на Солнце часто сопровождаются выбросами солнечного вещества. Когда эти выбросы достигают Земли, они могут вызвать возмущения магнитного поля планеты, известные как геомагнитные бури. Силу бури измеряют по возрастанию геомагнитного индекса Kp и разделяют на пять уровней: от G1 до G5.

Геомагнитная буря, которая завершилась 13 мая, была вызвана вспышками на Солнце, произошедшими 8 мая. Обычно солнечному веществу требуется 3-4 дня, чтобы преодолеть расстояние в 150 миллионов километров между Солнцем и Землёй. Однако в этот раз скорость корональных выбросов массы была больше, поэтому первый «удар» по магнитосфере Земли пришёлся на вечер 10 мая.

Спутники, находившиеся на линии между Солнцем и Землёй в 1,5 миллионах километров от планеты, первыми зарегистрировали приход солнечных масс вечером 10 мая. Выброс плазмы подошёл к Земле в наиболее геоэффективной конфигурации: скорость солнечного ветра была почти в два раза выше обычной, величина магнитного поля — в шесть раз больше, а направление магнитного поля выброса было «подходящим» для начала магнитной бури.

Магнитная буря началась вечером 10 мая и сразу достигла уровня G4. После полуночи 11 мая она усилилась до максимального уровня G5. В течение суток 11 мая уровень не опускался ниже отметки G4, с периодическими «пиками» до уровня G5. Область полярных сияний распространилась до 40 градусов северной широты.

Спад геомагнитной активности начался 12 мая. Однако на Солнце в течение этих дней продолжались вспышки, особенно крупные 10 и 11 мая. Поэтому были основания ожидать, что они также окажут воздействие на геомагнитную обстановку. Выбросы массы, произошедшие во время этих вспышек, хотя и подошли к Земле 12 мая, но в ходе движения отклонились, так что «воздействовали» на Землю по касательной. Уровень геомагнитных возмущений 12–13 мая не превышал G2-G3, и эта повторная геомагнитная буря завершилась к полудню 13 мая.

Геомагнитная буря 10–12 мая 2024 года стала одной из крупнейших за всю историю наблюдений и крупнейшей в XXI веке (предыдущая значительная буря не превысила уровня G4 и завершилась даже быстрее, чем ожидалось).

Научный анализ происходивших событий продолжается, и подробную картину произошедшего можно будет оценить лишь спустя некоторое время.