Умер бывший директор Музея-заповедника «Усадьба С. Н. Худекова» Евгений Филатов

Скончался бывший руководитель Музея-заповедника «Усадьба С. Н. Худекова» Евгений Филатов. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Рязанской области.

Филатов руководил музеем с 2009 по 2019 годы. До этого работал заместителем руководителя учреждения культуры.

Евгений Борисович — инициатор и основатель фестивалей «Вальс для Ерлинского парка» и «Поэзия, войди в осенний парк». Он уделял огромное внимание возрождению парка-дендрария в усадьбе.

7info выражает соболезнования родным и близким покойного.