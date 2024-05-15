Среда, 15 мая, 2024

Умер бывший директор Музея-заповедника «Усадьба С. Н. Худекова» Евгений Филатов

Автор: 7info

Опубликовано

Скончался бывший руководитель Музея-заповедника «Усадьба С. Н. Худекова» Евгений Филатов. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры Рязанской области.

Филатов руководил музеем с 2009 по 2019 годы. До этого работал заместителем руководителя учреждения культуры.

Евгений Борисович — инициатор и основатель фестивалей «Вальс для Ерлинского парка» и «Поэзия, войди в осенний парк». Он уделял огромное внимание возрождению парка-дендрария в усадьбе.

7info выражает соболезнования родным и близким покойного.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Пригожин назвал причину гонений Королевой на ТВ

МегаФон привёл сеть к современному стандарту в Александро-Невском районе Рязанской области

Рязанская область получит дополнительные средства на поддержку педагогов

Могилу Евгения Пригожина на кладбище в Петербурге залили бетоном

Mash раскрыл правду об «отставке» Конашенкова

Рязанец возглавил МВД по республике Калмыкия

В Рязанской области пройдет акция «Всероссийский молебен о Победе»

Стал известен народный позывной нового министра обороны

Теракты в Брянской области помогал осуществить «водочный король» с Украины

Новый министр обороны однозначно высказался о мобилизации

Политолог объяснил, как харьковское наступление сломало концепцию Зеленского

В Москве поймали блогера, угрожавшего участникам СВО в прямом эфире

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Пригожин назвал причину гонений Королевой на ТВ

Новости мира
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с МК назвал вероятную...

МегаФон привёл сеть к современному стандарту в Александро-Невском районе Рязанской области

Новости Рязани
Для повышения качества мобильных услуг инженеры задействовали дополнительные низко- и высокочастотные диапазоны.

Рязанская область получит дополнительные средства на поддержку педагогов

Новости Рязани
На эти цели выделят 55 миллионов рублей.

Могилу Евгения Пригожина на кладбище в Петербурге залили бетоном

Новости мира
На Пороховском кладбище в Петербурге залили бетоном могилу Евгения...

Mash раскрыл правду об «отставке» Конашенкова

Новости мира
Пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков не подавал рапорт об увольнении,...