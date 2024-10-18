В Рязанской области 21 октября отключат телерадиовещание в нескольких районах

Комитет по информации и массовым коммуникациям региона сообщает, что 21 октября в некоторых районах Рязанской области будет отключено телерадиовещание в связи с плановыми профилактическими работами филиала РТРС «Рязанский ОРТП».

Профилактические работы на РПТС «Рязань» приведут к отключению передающего оборудования 1-го и 2-го мультиплексов с 01:00 до 07:00 и радиопередающего оборудования с 08:00 до 17:00. На РПТС «Мосолово» работы будут проводиться с 01:00 до 10:00.

Отключение вещания 1-го и 2-го телевизионных мультиплексов затронет зрителей, принимающих эфирный цифровой сигнал в Спасском, Чучковском, Шиловском, Старожиловском, Путятинском, Сараевском, Сапожковском, Ухоловском и Кораблинском районах. Режим работы других станций, транслирующих радио- и телепрограммы в Рязанской области, останется без изменений.